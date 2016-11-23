Benim sayemde

Derbiyi yorumlayan Portekizli hoca, Persie’nin performansından, oyun sistemine kadar başarıdan kendine pay çıkarttı; halefi Dick Advocaat’a da ‘gönderme’ yaptı.

F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, sarı-lacivertli takımın Galatasaray derbisindeki zaferinde, neredeyse en büyük payı kendisine biçti! Derbiyi yayınlayan pek çok yabancı kanal arasında Sports TV'ye yorumculuk yapan Portekizli çalıştırıcı, bu galibiyette şahsını ön plana çıkararak, önce halefi Advocaat'a inceden bir laf çaktı: "Advocaat, doğru zamanda doğru değişiklikler yapsaydı fark daha fazla olurdu." Ardından maçın kahramanı Van Persie'nin bu yılki çıkışını yine kendisine bağlayıp "Görüyorum ki benim verdiğim idman programlarını doğru uygulamak Van Persie'nin gelişmesine oldukça yardımcı olmuş" ifadesini kullandı.



DİZİLİŞİ KENDİNCE YORUMLADI

Takımdan ayrılışı sırasında 3'lü defans oynattığı için eleştirilen Pereira, sarı-lacivertlilerin derbide oynadığı sistemi de kendine maletti. Advocaat'ın cezalı Mehmet Topal'ın yerine ön liberoya koyduğu Neustadter'i 3. stoper olarak yorumlayan Portekizli, "3 stoperli sistem G.Saray'ın F.Bahçe kalesine gelmesini engelledi" diyerek yine, uyguladığı sistemini övmeye çalıştı.



PERSİE İLE HİÇ ANLAŞAMADI

F.Bahçe'de görev yaptığı süre boyunca Van Persie ile yıldızı bir türlü barışmayan Pereira, sistemi ve yaptığı oyuncu değişiklikleri ile futbolcuların hatta vatandaşı Nani'nin bile tepkisini çekmişti. F.Bahçe ile yollarını ayırdıktan sonra "Tehdit edildim" iddiasında bulunan Portekizli hoca, pek çok kulüple adı anılmasına rağmen hala hiçbir takımın başına geçemedi.



LİLLE'DE PEREİRA SESLERİ

F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Pereira'nın Fransa Ligi takımlarından Lille'in başına geçeceği iddia edildi. Fransa basınında çıkan haberlere göre 13 haftada 10 puan toplayan ve 18. sırada bulunan Lille'in yöneticilerinin, Antenotti'nin ayrılışının ardından Portekizli teknik adamla temasa geçtikleri ileri sürüldü. Alternatif isimlerin ise Wilmots ve Bielsa olduğu kaydedildi.