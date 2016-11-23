 ''2-0'dan sonra maçı izlemedim'' – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    ''2-0'dan sonra maçı izlemedim''

    ''2-0'dan sonra maçı izlemedim''

    G.Saray’ın efsane ismi, sarı-kırmızılı takımın F.Bahçe karşısındaki durumuna kahrolduğunu belirtip “2-0’dan sonra maçı izlemedim. Kalbim ağrıdı” dedi.

    Derbi ile ilginç yorumlardan biri de 'ın eski efsanesi 'den geldi. Romanya kanalı Digi Sport 1'e maçı değerlendiren Rumen futbol adamı, sarı-kırmızılıların karşısında düştüğü duruma kahrolduğunu belirtti. Hagi, "2-0'dan sonra maçı izlemedim. Kalbim ağrıdı, çok üzüldüm" ifadesini kullandı. Hagi ayrıca "İstanbul oğlumun doğum yeri. G.Saray benim yuvam" diyerek yönetime imalı bir gönderme yaptı.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:44
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