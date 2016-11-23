''2-0'dan sonra maçı izlemedim''
G.Saray’ın efsane ismi, sarı-kırmızılı takımın F.Bahçe karşısındaki durumuna kahrolduğunu belirtip “2-0’dan sonra maçı izlemedim. Kalbim ağrıdı” dedi.
Derbi ile ilginç yorumlardan biri de Galatasaray'ın eski efsanesi Gheorghe Hagi'den geldi. Romanya kanalı Digi Sport 1'e maçı değerlendiren Rumen futbol adamı, sarı-kırmızılıların Fenerbahçe karşısında düştüğü duruma kahrolduğunu belirtti. Hagi, "2-0'dan sonra maçı izlemedim. Kalbim ağrıdı, çok üzüldüm" ifadesini kullandı. Hagi ayrıca "İstanbul oğlumun doğum yeri. G.Saray benim yuvam" diyerek yönetime imalı bir gönderme yaptı.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
''2-0'dan sonra maçı izlemedim'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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