 Zorya maçı hazırlıkarı sürdü – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Zorya maçı hazırlıkarı sürdü

    Zorya maçı hazırlıkarı sürdü

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. haftasında Ukrayna ekibi Zorya ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların top kapma ve pas çalışmaları yaptıkları belirtildi.

    Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla Zorya müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 14:48
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