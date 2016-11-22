Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. haftasında Ukrayna ekibi Zorya ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla Zorya müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 14:48
- Yine skandal!
Toplam 39
Yorum
İbrahim Yeter ts ağlama artık yeter futbol oynadığınız yok yatırım yaptığınız yok trabzon lobisiyle bu kadar oluyor hakemleri karalamakla olmuyor adam gibi oynayıp alın maçlarınızı hakem karalamayla ağlamakla 100 sene daha şampiyon olamazsınız şampiyonluğu geç süper ligde zor kalırsınız bu zihniyetle
- Beşiktaş, Quaresma'ya güveniyor
Toplam 3
Yorum
hang q7 sinirlerine hakim olursa ve abubakar bencil olmazsa bu maçı alacağız inşaallah! galibiyetten başka şey düşünmek istemiyorum. rusya da maç almak o kadar kolay değil sanırım. coşturun bizleri...
- Biz bu Fener’i yeneriz
Toplam 103
Yorum
BABSBS Galatasaray da böyle diyordu ama çimlere yavaşça gömülüyordu
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