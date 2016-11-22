Zorya maçı hazırlıkarı sürdü

Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların top kapma ve pas çalışmaları yaptıkları belirtildi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla Zorya müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.