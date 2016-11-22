"Van Persie milli takıma dönmeli"

Advocaat, Hollanda gazetesi Algemeen Dagblad'a yaptığı açıklamada, Galatasaray'ı 2-0 yendikleri derbinin kahramanı Robin van Persie'yi överek, "Robin çok önemli bir oyuncu. Galatasaray karşısındaki golleriyle de bunu gösterdi. İlk golde, zor bir açıdan gerçekleştirdiği vuruş oldukça güzeldi." yorumunda bulundu.

Hollandalı teknik adam, bu sezon Fenerbahçe ile çıktığı 9 lig maçında 6 gol ve 2 asist üreten 33 yaşındaki Van Persie'nin, son olarak 2015 Ekim'de forma giydiği Hollanda Milli Takımı'na yeniden çağrılması gerektiğini vurgulayarak, "Milli takıma dönmeli. Robin, fit durumda. Antrenman kaçırmıyor ve haftadan haftaya sergilediği performans, onun hala ender bulunan bir futbolcu olduğunu gösteriyor. Formunu koruduğu takdirde Türkiye ligindeki her takım için sorun oluşturur." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin istenen düzeye gelmesi için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu dile getiren 69 yaşındaki çalıştırıcı, Spor Toto Süper Lig'deki mevcut durumları hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sıralamada yükseliyoruz. Ligin sürpriz ekibi Medipol Başakşehir ve Beşiktaş şimdilik üstümüzde yer alıyor. Kulüp içindeki insanlar, yaklaşımımdan memnun ve takımı güçlendirmek için devre arasının iyi bir fırsat olduğunu söylüyorlar."

Advocaat, Hollanda Milli Takımı'nın Belçika ile oynadığı hazırlık maçında, sol bacak üst arka adalesinde kısmi yırtık meydana gelen Jeremain Lens'in durumu için ise "Bekleyip göreceğiz. (UEFA Avrupa Ligi'nde) Feyenoord deplasmanında aramıza katılması bizi çok mutlu eder. Fakat kas sakatlıklarında dikkatli olmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.