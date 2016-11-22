Van der Wiel nihayet idmanda!

F.Bahçe, Zorya Luhansk maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Derbide oynayanlar rejenerasyon idmanı yaparken, diğerleri pas çalıştı, çift kale oynadı. İdmana uzun bir aradan sonra Van der Wiel de katıldı. Hollandalı futbolcu, 4'ü lig, 2'si ise Avrupa olmak üzere 6 maçtır forma giymiyor.