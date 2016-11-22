Şener Özbayraklı: Net bir galibiyet aldık
Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-0 yendikleri derbide, net bir skor aldıklarını ve bu galibiyetin hedeflerini pekiştireceğini söyledi.
FB TV'ye açıklamalarda bulunan Şener, sarı-kırmızılı takım karşısında aldıkları galibiyetin kendilerini iyi motive ettiğini belirterek, "Tüm Türkiye'nin gözü bu derbideydi. Bizim için de zor bir maç oldu, iç sahada ve taraftarımız önünde net bir skor elde ettik. Galatasaray galibiyeti hedeflerimizi pekiştirecek. Önümüzde UEFA Avrupa Ligi maçı var. Kazanmak için son saniyeye kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. maçında sahasında Ukrayna temsilcisi Zorya ile yapacağı karşılaşmaya da değinen Şener, gruptan çıkma adına bu mücadeleyi de kazanmaları gerektiğini belirtti.
Takım olarak iyi bir seviyede olduklarını vurgulayan Şener, Zorya maçıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
"İlk maçımız deplasmandaydı ve sahadan 1-1'lik skorla ayrılmıştık. Rakibimiz de kendi sahasında oynamanın avantajını kullanarak iyi mücadele etmişti. Gruptan çıkma adına Zorya maçını kazanmamız gerekiyor. Zorya iyi bir takım ama kendi evimizde ve taraftarımız önünde oynayacağız. İnşallah kazanan taraf olup, gruptan çıkma adına önemli bir avantaj elde ederiz."
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 21:58
- Mustafa Akbaş'ta 3 kırık!
Toplam 3
Yorum
xx sakatlandığı gibi çıkması lazımdı, iyi niyetli olabilir ama hemen sayesınde pozisyon vermeye basladık ve kornerde boşa kafa atması tuttugu adama asist yaptırdı. madem yedekte solbekin varsa oynatacaksın ersun hoca bazen oyuna müdahelede yetersiz kalıyorsun?
- F.Bahçe ve G.Saray'a kötü haber
Toplam 9
Yorum
xx bu maçın faturasını trabzona kesin alışkınsınız zaten saçma nedenlerle fazla fazla ceza vermeye kime hizmet ettiğiniz belli devam!!!
- Ekici ile zirve
Toplam 9
Yorum
Golcü Yollayın gitsin.Ne anlaşması.
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