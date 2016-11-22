 Rüyalarım çıktı – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Rüyalarım çıktı

    Rüyalarım çıktı

    Hollandalı yıldız, “Hafta boyunca rüyamda Galatasaray’a gol atıp tribünlere koştuğumu gördüm. Gollerimi, bana en zor günlerimde sevgileriyle destek veren taraftarımıza hediye ediyorum” dedi.

    Geleneğin sürdüğü, Fenerbahçe'nin yine kazandığı derbinin kahramanı Robin van Persie, Galatasaray'a gol atarak gerçek Fenerbahçeli olmanın mutluluğunu yaşıyor. Hollandalı yıldız, İki gol attığı derbiyi önce kafasında oynadığını anlatırken, "Hafta boyunca rüyamda Galatasaray'a gol atıp tribünlere koştuğumu gördüm. Tanrı'ya şükür rüyalarım çıktı" diye konuştu. Fenerbahçe'de çok zor günler geçirdiğini, bu anlarda taraftarın sevgisini ve güvenini hep yanında hissettiğini ifade eden , "Bu sevginin ve güvenin karşılığını biraz olsun verebildiğim için çok mutluyum. Gollerimi taraftarlarımıza hediye ediyorum" açıklamasını yaptı.

    AYRICALIKLI DUYGU
    Son 3 lig karşılaşmasında 5 kez fileleri sarsan deneyimli yıldız, büyük maçlarda atılan gollerin hiçbir zaman unutulmayıp tarihe geçtiğini belirtirken, Arsenal ve Manchester United'ta da böyle anlamlı goller attığını, bu duyguyu yaşamanın çok ayrıcalıklı bir duygu olduğunu ifade etti.

    MİLLİ TAKIMA DÖNÜYOR
    Van Persie, yükselen formuyla Hollanda Teknik Direktörü Danny Blind'in de gözüne girdi. Hollanda'nın önde gelen spor gazetelerinden Voetbal'a göre Blind, van Persie'nin formunun bu şekilde devam etmesi halinde, kendisine Hollanda Milli Takımı'nda ilk 11'de şans verecek. Portakallar'ın eski hocası Bert van Marwijk da "Onu geri çağırmak akıllıca olur. O hala Hollanda'nın en iyi santrforu" ifadelerini kullandı. RvP, milli takımda en son 13 Ekim 2015'teki Çek Cumhuriyeti maçında görev almıştı. Lens de F.Bahçe'deki performansıyla 1 yıl aradan sonra milli takıma çağrılmıştı.

    Emre BOL
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:49
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