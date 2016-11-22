Rüyalarım çıktı
Hollandalı yıldız, “Hafta boyunca rüyamda Galatasaray’a gol atıp tribünlere koştuğumu gördüm. Gollerimi, bana en zor günlerimde sevgileriyle destek veren taraftarımıza hediye ediyorum” dedi.
AYRICALIKLI DUYGU
Son 3 lig karşılaşmasında 5 kez fileleri sarsan deneyimli yıldız, büyük maçlarda atılan gollerin hiçbir zaman unutulmayıp tarihe geçtiğini belirtirken, Arsenal ve Manchester United'ta da böyle anlamlı goller attığını, bu duyguyu yaşamanın çok ayrıcalıklı bir duygu olduğunu ifade etti.
MİLLİ TAKIMA DÖNÜYOR
Van Persie, yükselen formuyla Hollanda Teknik Direktörü Danny Blind'in de gözüne girdi. Hollanda'nın önde gelen spor gazetelerinden Voetbal'a göre Blind, van Persie'nin formunun bu şekilde devam etmesi halinde, kendisine Hollanda Milli Takımı'nda ilk 11'de şans verecek. Portakallar'ın eski hocası Bert van Marwijk da "Onu geri çağırmak akıllıca olur. O hala Hollanda'nın en iyi santrforu" ifadelerini kullandı. RvP, milli takımda en son 13 Ekim 2015'teki Çek Cumhuriyeti maçında görev almıştı. Lens de F.Bahçe'deki performansıyla 1 yıl aradan sonra milli takıma çağrılmıştı.
Emre BOL
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:49
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 13
Yorum
Zehir Hani derler ya attında hakem vermedi mi abi harbiden vermiyolar bilmiyorum ki ne etmek gerek !
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 13
Yorum
ckasimay Adaletsizligin bu kadari olmaz. Trabzonun yerine üc büyüklerden bir olsaydi , hakem ayni kararlari verebilirmiydi. Soru bu.. yüzde 200 hakli yorum Ercan in.
- Tahtadan mesaj yolladılar
Toplam 25
Yorum
Aleks Biz de 27 yasindaydik,.olduk 45,cocuklar bebekti,buyudu,artik universiteye gidiyorlar,ekonomi o zaman mi iyidi,simdi mi iyi kestiremiyorum!!!!
Rüyalarım çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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