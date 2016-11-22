‘Kariyerimi bitirecekti’
Van Persie'nin yükselişinin bir sırrı da yaptığı özel çalışmalardı. Pereira ile neredeyse dip yapan 33 yaşındaki yıldız, Advocaat'ın elinden tutması ile yükselişe geçti.
3 PUANIN HABERCİSİ
F.Bahçe, Van Persie'nin ligde gol attığı son 10 maçın 9'unu kazandı, sadece 1 beraberlik aldı. Hollandalı yıldız, forma giydiği son 14 lig maçında takımının attığı 30 golün 16'sında (12 gol-4 asisti) skora doğrudan katkı yaptı. G.Saray derbisiyle ligdeki gol sayısını 6'ya yükselten RvP, geride kalan sezonun ilk yarısındaki skor performansını 11. haftada yakaladı. Geçen sezon Beşiktaş ve Trabzonspor'a deplasmanda birer gol atan Persie, bu sezon da G.Saray karşısında sahneye çıktı.
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:01
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 13
Yorum
Zehir Hani derler ya attında hakem vermedi mi abi harbiden vermiyolar bilmiyorum ki ne etmek gerek !
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 13
Yorum
ckasimay Adaletsizligin bu kadari olmaz. Trabzonun yerine üc büyüklerden bir olsaydi , hakem ayni kararlari verebilirmiydi. Soru bu.. yüzde 200 hakli yorum Ercan in.
- Tahtadan mesaj yolladılar
Toplam 25
Yorum
Aleks Biz de 27 yasindaydik,.olduk 45,cocuklar bebekti,buyudu,artik universiteye gidiyorlar,ekonomi o zaman mi iyidi,simdi mi iyi kestiremiyorum!!!!
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