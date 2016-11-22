 ‘Kariyerimi bitirecekti’ – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    ‘Kariyerimi bitirecekti’

    ‘Kariyerimi bitirecekti’

    Van Persie'nin yükselişinin bir sırrı da yaptığı özel çalışmalardı. Pereira ile neredeyse dip yapan 33 yaşındaki yıldız, Advocaat'ın elinden tutması ile yükselişe geçti.

    Vücudunun alışık olduğu antrenman programını uygulamaya başladıktan sonra her hafta üzerine koyarak gitti. Rvp'nin, idman programına isyan ettiği Pereira için, "Bu adam Fenerbahçe'de kalırsa kariyerim bitecek" dediği ortaya çıktı.

    3 PUANIN HABERCİSİ
    F.Bahçe, Van Persie'nin ligde gol attığı son 10 maçın 9'unu kazandı, sadece 1 beraberlik aldı. Hollandalı yıldız, forma giydiği son 14 lig maçında takımının attığı 30 golün 16'sında (12 gol-4 asisti) skora doğrudan katkı yaptı. G.Saray derbisiyle ligdeki gol sayısını 6'ya yükselten RvP, geride kalan sezonun ilk yarısındaki skor performansını 11. haftada yakaladı. Geçen sezon Beşiktaş ve Trabzonspor'a deplasmanda birer gol atan Persie, bu sezon da G.Saray karşısında sahneye çıktı.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:01
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