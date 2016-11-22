 Hakem tanıdık – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Hakem tanıdık

    Hakem tanıdık
    F.Bahçe'nin perşembe günü Zorya ile yapacağı maçı Avusturyalı Harald Lechner yönetecek. Osmanlıspor'un Villerreal'i 2-1 yendiği maçta da düdük çalan Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yapacak.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:02
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