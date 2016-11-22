Hakem tanıdık

F.Bahçe'nin perşembe günü Zorya ile yapacağı maçı Avusturyalı Harald Lechner yönetecek. Osmanlıspor'un Villerreal'i 2-1 yendiği maçta da düdük çalan Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yapacak.