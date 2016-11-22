 Fenerium'da derbi bereketi – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    'da derbi bereketi

    Fenerium'da derbi bereketi

    Fenerbahçe Spor Kulübü'nün lisanslı ürünlerinin satıldığı mağazaları, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin olduğu hafta sonunda 3 milyon 200 bin TL'lik satış yaptı.

    Şirket açıklamasına göre, , derbinin kazananlarından biri oldu. Planlarını ve hazırlıklarını Fenerbahçe'nin ezeli rekabetteki üstünlüğünü 18 yıla çıkaracağına kesin gözüyle bakarak yapan Fenerium, maçın hemen ardından Hello Kitty göndermeli tişörtleri Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki iki mağazasından ve "www.fenerium.com.tr" üzerinden online satışa sundu.

    Pazar gecesi derbinin bitiminde saat 22.00'de duyurusu yapılan Hello Kitty tişörtleri ilk 12 saat içinde 5 bin satış yaptı. Dünkü derbinin hatırası olarak üretilen ve 39,95 TL'den satışa sunulan Hello Kitty tişörtleri, Fenerbahçe'nin derbi galibiyetine damga vurmuş oldu.

    Öte yandan, hafta sonunda Merkez Fenerium mağazaları rekor satış ve ciro yaptı. Türkiye genelinde Cumartesi ve Pazar günü Hello Kitty tişörtü dahil Fenerium mağazalarında toplam 30 bin parça ürün satılırken, Fenerium'un kasasına bu iki günde 3 milyon 200 bin TL girdi.

    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:52
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