 Escobar en iyisi – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Escobar en iyisi

    Escobar en iyisi
    Atletizm'de 400 metre engelli branşında Olimpiyat üçüncülüğünü elde eden Avrupa şampiyonu Fenerbahçeli atlet Yasmani Copello Escobar, Balkanlar'da "Yılın En İyi Erkek Atleti" seçildi. Escobar, Dubai'de yapılan galada ödülünü aldı.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:04
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