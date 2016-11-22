Escobar en iyisi

Atletizm'de 400 metre engelli branşında Olimpiyat üçüncülüğünü elde eden Avrupa şampiyonu Fenerbahçeli atlet Yasmani Copello Escobar, Balkanlar'da "Yılın En İyi Erkek Atleti" seçildi. Escobar, Dubai'de yapılan galada ödülünü aldı.