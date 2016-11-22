''Ders verdik''
Advocaat, soyunma odasında tüm oyuncularını tek tek tebrik etti: “Bu bir zihniyet devrimidir. Net bir şekilde gösterdik ki futbolda bireysel yeteneğin önemi yok. Önemli olan fiziksel kalite ve taktik disiplindir. Biz bu gece bunu yaptık ve kazandık”
'SAYGI DUYULACAK ADAM'
Manchester United galibiyeti ile birlikte 5 maçtır kazanan sarı- lacivertlilerin bu yükselişinde en büyük pay sahibi olarak Dick Advocaat gösteriliyor. Futbolcularını ve Türk futbolunun gerçeklerini tanıdıkça daha akılcı kararlar alıyor ve uyguluyor. Hollandalı teknik direktör için, "İkinci Obradovic olma yolunda hızla ilerliyor" yorumları yapılıyor. Yönetici Mahmut Uslu'nun, "Adam gibi adam" diyerek övdüğü Advocaat'a, futbolcular da adaletli yaklaşımı ve derin taktik bilgisi nedeniyle büyük saygı duyuyor.
Emre BOL
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:46
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 13
Yorum
Zehir Hani derler ya attında hakem vermedi mi abi harbiden vermiyolar bilmiyorum ki ne etmek gerek !
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 13
Yorum
ckasimay Adaletsizligin bu kadari olmaz. Trabzonun yerine üc büyüklerden bir olsaydi , hakem ayni kararlari verebilirmiydi. Soru bu.. yüzde 200 hakli yorum Ercan in.
- Tahtadan mesaj yolladılar
Toplam 25
Yorum
Aleks Biz de 27 yasindaydik,.olduk 45,cocuklar bebekti,buyudu,artik universiteye gidiyorlar,ekonomi o zaman mi iyidi,simdi mi iyi kestiremiyorum!!!!
''Ders verdik'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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