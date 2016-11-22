 ''Ders verdik'' – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    ''Ders verdik''

    ''Ders verdik''

    , soyunma odasında tüm oyuncularını tek tek tebrik etti: “Bu bir zihniyet devrimidir. Net bir şekilde gösterdik ki futbolda bireysel yeteneğin önemi yok. Önemli olan fiziksel kalite ve taktik disiplindir. Biz bu gece bunu yaptık ve kazandık”

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 2-0'lık Galatasaray zaferinin bu sezon elde ettikleri en önemli kazanım olduğunu söyledi. Maç sonrası soyunma odasına girerek tüm takımı tebrik eden Hollandalı çalıştırıcı, ders niteliğinde bir futbol sergilediklerini söyledi. Futbolda asıl olanın "takım için oynamak" olduğunu savunan , "Bu bir zihniyet devrimidir. Net bir şekilde gösterdik ki futbolda bireysel yeteneğin önemi yok. Önemli olan fiziksel kalite ve taktik disiplindir. Biz bu gece bunu yaptık ve kazandık. İnanılmaz bir taktik disiplin ile oynadık. Bunu bozmadan devam edebilirsek kolay kolay yenilmeyiz" dedi.

    'SAYGI DUYULACAK ADAM'
    Manchester United galibiyeti ile birlikte 5 maçtır kazanan sarı- lacivertlilerin bu yükselişinde en büyük pay sahibi olarak Dick Advocaat gösteriliyor. Futbolcularını ve Türk futbolunun gerçeklerini tanıdıkça daha akılcı kararlar alıyor ve uyguluyor. Hollandalı teknik direktör için, "İkinci Obradovic olma yolunda hızla ilerliyor" yorumları yapılıyor. Yönetici Mahmut Uslu'nun, "Adam gibi adam" diyerek övdüğü Advocaat'a, futbolcular da adaletli yaklaşımı ve derin taktik bilgisi nedeniyle büyük saygı duyuyor.

    Emre BOL
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:46
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