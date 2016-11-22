 Biyonik adam – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Biyonik adam

    Biyonik adam

    , derbide 12 ikili mücadele kazandı, 4 top çaldı, 9 da sahipsiz topu kaparak yıldızlaştı

    F.Bahçe'nin derbideki gizli kahramanlarından biri de 'ydı. Hem orta sahada hem de ofansta müthiş oynadı. Neustadter'le birlikte takımına büyük katkı verdi. Adeta enerji kaynağı gibiydi. İkinci gol ise onun yaptırdığı penaltıdan geldi. OPTA verilerine göre 63 kez topla buluşan Josef, 12 ikili mücadeleden üstün ayrıldı 4 top kaparken, 4 kez de pas arası yaptı. Sambacı, 9 da sahipsiz top kaparak derbide Fenerbahçe'nin en kilit isimlerinden biri oldu.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:17
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