Biletler satışta

Sarı-lacivertlilerin 30 Kasım'da kupada G.Birliği, 3 Aralık'ta ise ligde Beşiktaş ile oynayacağı maçın biletleri bugün satışa çıkıyor. Genel satışlar ise cuma günü. Kupa biletleri 40-250 TL arası, derbi biletleri ise 100- 400 TL arasında satılacak.