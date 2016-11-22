 Biletler satışta – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Biletler satışta

    Biletler satışta
    Sarı-lacivertlilerin 30 Kasım'da kupada G.Birliği, 3 Aralık'ta ise ligde Beşiktaş ile oynayacağı maçın biletleri bugün satışa çıkıyor. Genel satışlar ise cuma günü. Kupa biletleri 40-250 TL arası, derbi biletleri ise 100- 400 TL arasında satılacak.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:02
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