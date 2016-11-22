 Avrupa, RVP’yi konuşuyor – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Avrupa, RVP’yi konuşuyor

    Avrupa, RVP’yi konuşuyor

    F.Bahçe'nin derbi zaferi Avrupa'dan da yankılandı. Birçok gazete, Kanarya'nın galibiyetini duble yapan 'nin üzerinden verdi.

    İşte bazı başlıklar ve yorumlar:

    Telegraaf (Hollanda):
    ateş etti, Fenerbahçe seriye devam etti.

    AD (Hollanda):
    Van Persie Galatasaray'a karşı büyük oynadı.

    Record (Portekiz):
    Derbinin yıldızı Van Persie. İstanbul derbisinin kararını Robin Van Persie verdi.

    Talksport (İngiltere):
    Kıtalararası derbiye 2 gol birden atan Robin van Persie damgasını vurdu!

    Global (Brezilya):
    Türk klasiğinde Robin van Persie'nin iki golü ile Fenerbahçe, Galatasaray'ı devirdi.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:04
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