Avrupa, RVP’yi konuşuyor
F.Bahçe'nin derbi zaferi Avrupa'dan da yankılandı. Birçok gazete, Kanarya'nın galibiyetini duble yapan Van Persie'nin üzerinden verdi.
Telegraaf (Hollanda):
Van Persie ateş etti, Fenerbahçe seriye devam etti.
AD (Hollanda):
Van Persie Galatasaray'a karşı büyük oynadı.
Record (Portekiz):
Derbinin yıldızı Van Persie. İstanbul derbisinin kararını Robin Van Persie verdi.
Talksport (İngiltere):
Kıtalararası derbiye 2 gol birden atan Robin van Persie damgasını vurdu!
Global (Brezilya):
Türk klasiğinde Robin van Persie'nin iki golü ile Fenerbahçe, Galatasaray'ı devirdi.
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:04
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 13
Yorum
Zehir Hani derler ya attında hakem vermedi mi abi harbiden vermiyolar bilmiyorum ki ne etmek gerek !
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 13
Yorum
ckasimay Adaletsizligin bu kadari olmaz. Trabzonun yerine üc büyüklerden bir olsaydi , hakem ayni kararlari verebilirmiydi. Soru bu.. yüzde 200 hakli yorum Ercan in.
- Tahtadan mesaj yolladılar
Toplam 25
Yorum
Aleks Biz de 27 yasindaydik,.olduk 45,cocuklar bebekti,buyudu,artik universiteye gidiyorlar,ekonomi o zaman mi iyidi,simdi mi iyi kestiremiyorum!!!!
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