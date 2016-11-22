 Alper Potuk: Sahada 13 kişiydik – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    : Sahada 13 kişiydik

    Alper Potuk: Sahada 13 kişiydik
    Kanarya'nın dinamolarından Alper Potuk, G.Saray karşısında zaferi sonuna kadar hak ettiklerini söyledi. Başarılı futbolcu, "Haftanın her günü kazanmak istediğimizi konuştuk. Bu bizim geleneğimizdi ve gerçekleşti. Statta sezonun en iyi atmosferi vardı. 12-13 kişi oynadık taraftarlarımızla" dedi.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:19
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