Zorya maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe günü oynayacağı Zorya Luhansk maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. maçında 24 Kasım Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynayacağı Zorya Luhansk karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde yapılan antrenmanda dün akşamki Galatasaray maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı. Pas organizasyonlarıyla devam eden çalışma, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.
Fenerbahçe, Zorya Luhansk maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Fenerbahçe, Zorya Luhansk maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 14:37
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tahtadan mesaj yolladılar
Toplam 4
Yorum
1907 100. Yılında bile şampiyon olamayan ezik 6S yi yenmeyi çok abartmayalım beyler..vurduk geçti bitti sıradaki gelsin !!
- Hak etmedik
Toplam 29
Yorum
kjh sen o mevkiyi hiç haketmedin aslında...
- Cimbom'a 3 kötü haber!
Toplam 9
Yorum
öj işallah hiç iyileşmezler
Zorya maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.