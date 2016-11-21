"Yine bekleriz"
Sarı-lacivertli oyuncular, taktik panosuna, “İşte böyle her sene böyle 18” yazdı. Fenerium ise resmi twitter hesabından, “Sonucu belli derbi için özel tişört. Aslan kedigillerdendir” duyurusu yaptı.
SONUCU BELLİ DERBİ!
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçın ardından, sarı-lacivertli ekipten ezeli rakiplerine ''Hello Kitty'' üzerinden bir gönderme geldi. Fenerbahçe'nin resmi mağazası Fenerium'un twitter hesabından Galatasaray maçının ardından ''*Aslan, kedigillerdendir'' mesajı paylaşıldı. Paylaşılan mesajda ''Sonucu belli derbiye özel 'HELLO KITTY!' tişört ön satışta, ''Aslan, kedigillerdendir'' ifadeleri yer aldı.
'YİNE BEKLERİZ' MESAJI
F.Bahçe Kulübü, resmi twitter hesabı üzerinden Galatasaray'ı uğurladı! Sarı-kırmızılı takımın otobüsünün stattan ayrılış görüntüsünü paylaşan
Fenerbahçe Kulübü, "Yine bekleriz" mesajını paylaştı.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:59
- ''Taraftarlar umarım gelmeye devam eder''
Toplam 10
Yorum
kanaryadan kartala Siz gülmeye devam edin bakalim ama 2 hafta sonra sira sizde bunuda sakin unutmayin .eee dile kolay sizde 11 senedir kücük emrah gibi boynu bükükleri oynuyorsunuz 2 hafta sonra 12 sene olacak ALLAHIN IZNIYLE ;-) yani simdilik devam gülün KABUSLU O GECEYI YASAMADAN ÖNCE KARA KARGALAR:-)))
- İşte coşturan o konuşma!
Toplam 15
Yorum
Robin van persie Kazanamadı. :) hayal kurmak iyidir güzeldir ama sadece hayaldir
- İşte maçın yıldızının açıklaması
Toplam 21
Yorum
nıko arkadaş fenerbahçe galatasarayı yenıyor derbının kralı gs ve fenerdır beşiktaşlılarda bı havalar bı havalr kendılerını uzayda goruyorlar sizde geleceksınız kadıkoye o atmosfere
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