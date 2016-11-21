 "Yine bekleriz" – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    "Yine bekleriz"

    "Yine bekleriz"

    Sarı-lacivertli oyuncular, taktik panosuna, “İşte böyle her sene böyle 18” yazdı. ise resmi hesabından, “Sonucu belli derbi için özel tişört. Aslan kedigillerdendir” duyurusu yaptı.

    'nin, galibiyeti sarı-lacivertli soyunma odasında büyük bir coşkuyla kutlandı. Birbirlerine sarılan oyuncular tezahüratlar eşliğinde dans ederken taktik panosuna ise ilginç bir cümle yazıldı. Futbolcular, "İşte böyle her sene böyle 18" yazarak ezeli rakiplerine göndermede bulundu. Oyuncuların bir bölümü ise pano üzerindeki yazının fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı.




    SONUCU BELLİ DERBİ!
    Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçın ardından, sarı-lacivertli ekipten ezeli rakiplerine ''Hello Kitty'' üzerinden bir gönderme geldi. Fenerbahçe'nin resmi mağazası Fenerium'un hesabından Galatasaray maçının ardından ''*Aslan, kedigillerdendir'' mesajı paylaşıldı. Paylaşılan mesajda ''Sonucu belli derbiye özel 'HELLO KITTY!' tişört ön satışta, ''Aslan, kedigillerdendir'' ifadeleri yer aldı.



    'YİNE BEKLERİZ' MESAJI
    F.Bahçe Kulübü, resmi twitter hesabı üzerinden Galatasaray'ı uğurladı! Sarı-kırmızılı takımın otobüsünün stattan ayrılış görüntüsünü paylaşan
    Fenerbahçe Kulübü, "Yine bekleriz" mesajını paylaştı.

    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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