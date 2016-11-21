 Yenikapı ruhu Kadıköy'de – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Yenikapı ruhu Kadıköy'de

    Yenikapı ruhu Kadıköy'de

    ’ndaki derbide F.Bahçe ve G.Saraylı oyuncular sahaya duygu dolu bu pankartla çıktı. Tribünlerden ortak ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ tezahüratı yükseldi.

    Türkiye'de nefeslerin tutulduğu Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi iki takım sahaya 15 Temmuz Derneği'nin pankartıyla çıktı. Futbolcular bir arada "15 Temmuz'u unutmayacağız" yazılı pankartı taşırken Ülker Stadı'nda duygu dolu anlar yaşandı. Hem F.Bahçe hem de G.Saraylı taraftarlar hep bir ağızdan "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye bağırdı. 45 bin taraftar sahaya bu pankartla çıkan her iki takım oyuncularını ayakta alkışladı. Böylece 15 Temmuz kahramanlarımız derbide de anıldı.

    STAT İLK KEZ DOLDU
    taraftarı bu sezon maçlara fazla ilgi göstermiyordu. Sarı-lacivertliler büyük önem verdikleri Galatasaray derbisinde 'nı tıklım tıklım doldurdu. 44 bin 754 taraftar tribünlerdeki yerini aldı. Sarı-lacivertliler kendilerine ayrılan bölümü doldururken, 2 bin 300 Cimbomlu da deplasman tribünündeki yerlerini aldı. Ufak-tefek atışmalar dışında herhangi bir sorun yaşanmadı.



    MÜTHİŞ ŞÖLEN
    Dev derbide uzun zaman sonra iki takım taraftarı da tribünlerdeydi. Zaman zaman her büyük maçta yaşanan atışmaların dışında centilmenliğin dışına çıkılmadı. Hem Fenerbahçe hem de taraftarları 90 dakika boyunca takımlarını susmadan destekledi.

    Derbiye ilgi büyüktü. Yerli yabancı 265 gazeteci akredite oldu. Aralarında Norveç, İtalya, Avusturya, Çin ve Hollanda'dan gelen 8 basın mensubu vardı. Sarı-lacivertli bir taraftar kendini adeta sanat eseri gibi boyamış şekilde Ülker Stadı'na geldi. 90 dakika sonunda zaferi coşkuyla kutladı.



    GENİŞ GÜVENLİK
    İstanbul emniyeti kritik derbi öncesi geniş güvenlik önlemleri aldı. Uzun zaman sonra Galatasaray taraftarının da Kadıköy'e gitmesi sebebiyle yolların bir bölümünü kapattılar. 40 otobüsle gelen sarı-kırmızılı taraftarların güzergahı boyunca yoğun güvenlik önlemi alındı. Rakip seyirciler hiç karşı karşıya gelmedi.

    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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