Yenikapı ruhu Kadıköy'de
Ülker Stadı’ndaki derbide F.Bahçe ve G.Saraylı oyuncular sahaya duygu dolu bu pankartla çıktı. Tribünlerden ortak ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ tezahüratı yükseldi.
STAT İLK KEZ DOLDU
Fenerbahçe taraftarı bu sezon maçlara fazla ilgi göstermiyordu. Sarı-lacivertliler büyük önem verdikleri Galatasaray derbisinde Ülker Stadı'nı tıklım tıklım doldurdu. 44 bin 754 taraftar tribünlerdeki yerini aldı. Sarı-lacivertliler kendilerine ayrılan bölümü doldururken, 2 bin 300 Cimbomlu da deplasman tribünündeki yerlerini aldı. Ufak-tefek atışmalar dışında herhangi bir sorun yaşanmadı.
MÜTHİŞ ŞÖLEN
Dev derbide uzun zaman sonra iki takım taraftarı da tribünlerdeydi. Zaman zaman her büyük maçta yaşanan atışmaların dışında centilmenliğin dışına çıkılmadı. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray taraftarları 90 dakika boyunca takımlarını susmadan destekledi.
Derbiye ilgi büyüktü. Yerli yabancı 265 gazeteci akredite oldu. Aralarında Norveç, İtalya, Avusturya, Çin ve Hollanda'dan gelen 8 basın mensubu vardı. Sarı-lacivertli bir taraftar kendini adeta sanat eseri gibi boyamış şekilde Ülker Stadı'na geldi. 90 dakika sonunda zaferi coşkuyla kutladı.
GENİŞ GÜVENLİK
İstanbul emniyeti kritik derbi öncesi geniş güvenlik önlemleri aldı. Uzun zaman sonra Galatasaray taraftarının da Kadıköy'e gitmesi sebebiyle yolların bir bölümünü kapattılar. 40 otobüsle gelen sarı-kırmızılı taraftarların güzergahı boyunca yoğun güvenlik önlemi alındı. Rakip seyirciler hiç karşı karşıya gelmedi.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:11
- ''Taraftarlar umarım gelmeye devam eder''
Toplam 10
Yorum
kanaryadan kartala Siz gülmeye devam edin bakalim ama 2 hafta sonra sira sizde bunuda sakin unutmayin .eee dile kolay sizde 11 senedir kücük emrah gibi boynu bükükleri oynuyorsunuz 2 hafta sonra 12 sene olacak ALLAHIN IZNIYLE ;-) yani simdilik devam gülün KABUSLU O GECEYI YASAMADAN ÖNCE KARA KARGALAR:-)))
- İşte coşturan o konuşma!
Toplam 15
Yorum
Robin van persie Kazanamadı. :) hayal kurmak iyidir güzeldir ama sadece hayaldir
- İşte maçın yıldızının açıklaması
Toplam 21
Yorum
nıko arkadaş fenerbahçe galatasarayı yenıyor derbının kralı gs ve fenerdır beşiktaşlılarda bı havalar bı havalr kendılerını uzayda goruyorlar sizde geleceksınız kadıkoye o atmosfere
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