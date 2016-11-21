 U21’lerde Fener 5’ledi – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    U21’lerde Fener 5’ledi

    U21’lerde Fener 5’ledi
    Fenerbahçe U21 takımı da Galatasaray 5-0 yendi. Dereağzı Tesisleri'nde oynanan 21 Yaş Altı Ligi maçında sarı- lacivertlilerin gollerini Samed (2), Ahmethan, Yiğithan ve penaltıdan Savaş attı. Fenerbahçe U21 takımı bu galibiyetle liderliğe yükseldi. Maçta Galatasaray bayrağı göndere çekilmedi.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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