U21’lerde Fener 5’ledi

Fenerbahçe U21 takımı da Galatasaray'ı 5-0 yendi. Dereağzı Tesisleri'nde oynanan 21 Yaş Altı Ligi maçında sarı- lacivertlilerin gollerini Samed (2), Ahmethan, Yiğithan ve penaltıdan Savaş attı. Fenerbahçe U21 takımı bu galibiyetle liderliğe yükseldi. Maçta Galatasaray bayrağı göndere çekilmedi.