 Terminatör – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Terminatör

    Terminatör

    Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de konuk ettiği ezeli rakibine yine şans tanımadı. Sahnenin yıldızı bu kez Robin Van Persie’ydi. Hollandalı forvet 1’i penaltıdan attığı 2 golle skoru belirledi. Son 4 maçta 3’üncü yenilgisini alan Aslan ise ‘yokları’ oynadı.

    Kadıköy'de yine 'nin borusu öttü... Kanarya, Galatasaray'ı bu kez 2-0 devirdi, ligdeki çıkışını sürdürdü. Sarı-lacivertliler, 45 bin taraftarı önünde maça hızlı başladı. 6'da Sow'un ortaladığı topla buluşan Volkan Şen vurmakta geç kalınca, Hakan Balta araya girerek topu uzaklaştırdı. Devre bitti denirken Şener, sağdan sıfıra inip geriye çıkardı, Van Persie gelişine sağıyla müthiş vurarak topu doksana astı: 1-0. Galatasaray ilk yarıda kaleye tek isabetli şutunu Bruma ile çekebildi. İkinci yarıda da manzara aynıydı. 78'de Serdar Aziz büyük hatasıyla Josef'i yere indirince hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

    CİMBOM KESKİN İNİŞTE
    Atışı kullanan Van Persie skoru ilan ederken gecenin de kahramanı oldu. Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Fenerbahçe bu zaferle sıralamada Galatasaray'ı geçip 3.'lüğe yükseldi. Cimbom ise son 4 maçında 3'üncü yenilgisini alıp, 5'inci sıraya geriledi.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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