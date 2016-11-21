Terminatör
Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de konuk ettiği ezeli rakibine yine şans tanımadı. Sahnenin yıldızı bu kez Robin Van Persie’ydi. Hollandalı forvet 1’i penaltıdan attığı 2 golle skoru belirledi. Son 4 maçta 3’üncü yenilgisini alan Aslan ise ‘yokları’ oynadı.
CİMBOM KESKİN İNİŞTE
Atışı kullanan Van Persie skoru ilan ederken gecenin de kahramanı oldu. Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Fenerbahçe bu zaferle sıralamada Galatasaray'ı geçip 3.'lüğe yükseldi. Cimbom ise son 4 maçında 3'üncü yenilgisini alıp, 5'inci sıraya geriledi.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:59
- ''Taraftarlar umarım gelmeye devam eder''
Toplam 10
Yorum
kanaryadan kartala Siz gülmeye devam edin bakalim ama 2 hafta sonra sira sizde bunuda sakin unutmayin .eee dile kolay sizde 11 senedir kücük emrah gibi boynu bükükleri oynuyorsunuz 2 hafta sonra 12 sene olacak ALLAHIN IZNIYLE ;-) yani simdilik devam gülün KABUSLU O GECEYI YASAMADAN ÖNCE KARA KARGALAR:-)))
- İşte coşturan o konuşma!
Toplam 15
Yorum
Robin van persie Kazanamadı. :) hayal kurmak iyidir güzeldir ama sadece hayaldir
- İşte maçın yıldızının açıklaması
Toplam 21
Yorum
nıko arkadaş fenerbahçe galatasarayı yenıyor derbının kralı gs ve fenerdır beşiktaşlılarda bı havalar bı havalr kendılerını uzayda goruyorlar sizde geleceksınız kadıkoye o atmosfere
Terminatör haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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