Tahtadan mesaj yolladılar
Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yendiği derbi sonrası soyunma odasından ezeli rakibine mesaj yolladı
Dün oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0'lık galibiyetiyle sona eren Kıtalararası derbi sonrası sarı lacivertli oyuncular soyunma odasında bir paylaşım yaptı.
Taktik tahtasına "İşte böyle, her sebe böylr #18#" yazan futbolcular daha sonra tahtanın önünde poz verdiler.
Öte yandan bazı futbolcular, çekilen fotoğrafı sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
#18Fenerbahçe pic.twitter.com/g5sPhqOqSp— Volkan Demirel (@1VolkanDEMIREL) 20 Kasım 2016
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 12:12
- Tahtadan mesaj yolladılar
Toplam 3
Yorum
ULTRASLAN Şahsen yenilmek okadar önemli değil yensekte okadar önemli değil bizim için gs taraftarı bunu aştı ama kaz kafalı gay fenerliler hala bizi yenmekle avunuyolar yazık çok yazık futbola at gözlüğüyle bakan bi taraftar topluluğu:):):)
- FB TV'de "Beşiktaş şampiyon olur" yorumu!
Toplam 7
Yorum
1903 Bozulmayin, GERÇEKLER ACIDIR alisin :) Yalniz fb tv de harbi erkenmis :))))
- 500 milyon $'a gitti!
Toplam 5
Yorum
mahmut tuncer yayın haklarını 120 liraya ip tv satın almış :D
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