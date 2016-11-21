 Tahtadan mesaj yolladılar – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Tahtadan mesaj yolladılar

    Tahtadan mesaj yolladılar

    Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yendiği derbi sonrası soyunma odasından ezeli rakibine mesaj yolladı

    Dün oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0'lık galibiyetiyle sona eren Kıtalararası derbi sonrası sarı lacivertli oyuncular soyunma odasında bir paylaşım yaptı.

    Taktik tahtasına "İşte böyle, her sebe böylr #18#" yazan futbolcular daha sonra tahtanın önünde poz verdiler.

    Öte yandan bazı futbolcular, çekilen fotoğrafı sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.


    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:12
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