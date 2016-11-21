Tahtadan mesaj yolladılar

Dün oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0'lık galibiyetiyle sona eren Kıtalararası derbi sonrası sarı lacivertli oyuncular soyunma odasında bir paylaşım yaptı.

Taktik tahtasına "İşte böyle, her sebe böylr #18#" yazan futbolcular daha sonra tahtanın önünde poz verdiler.





Öte yandan bazı futbolcular, çekilen fotoğrafı sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.