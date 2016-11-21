 Robin Hood – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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HEPSİ
    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Robin Hood

    Robin Hood

    , biri penaltıdan iki gol atarak Cimbom’u yıktı ve gecenin kahramanı oldu. Kurt hoca Advocaat; Lens, M. Topal ve Ozan'ın yokluğuna rağmen, 'e teknik direktörlük dersi verdi. Sahaya yanlış 11 çıkaran, oyunu okuyamayıp hatalı değişiklikler yapan Riekerink sınıfta kaldı. Ezeli rakibine pozisyon bile vermeyen , 'deki yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı.

    Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kadıköy'deki kapışmasında gelenek bozulmadı: 2-0. Sarı-lacivertli ekip, Robin van Persie'nin attığı iki golle ezeli rakibini mağlup ederken, puan cetvelinde üçüncü sıraya yükseldi. G.Saray'ın tartışılan hocası Riekerink'in Selçuk İnan'ı yedek soyundurması, savunmada ise bu sezon ligde hiç oynamayan Serdar Aziz'i böylesine kritik maçta 11'de sahaya sürmesi herkesi hayrete düşürdü.

    Nitekim , 'in bu acemiliğinden yararlanmayı bildi. Sarı-lacivertli ekip, üstün oynadığı ilk yarının son dakikasında van Persie'nin 90'a gönderdiği klas golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda G.Saray toparlanmaya çalışsa da gol yollarında çok etkisiz kaldı. 78'de Serdar Aziz ceza alanında topu kaptırdığı Josef de Souza'yı düşürdü, Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan van Persie skoru 2-0 olarak ilan etti.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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