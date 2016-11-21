Robin Hood
Robin van Persie, biri penaltıdan iki gol atarak Cimbom’u yıktı ve gecenin kahramanı oldu. Kurt hoca Advocaat; Lens, M. Topal ve Ozan'ın yokluğuna rağmen, Riekerink'e teknik direktörlük dersi verdi. Sahaya yanlış 11 çıkaran, oyunu okuyamayıp hatalı değişiklikler yapan Riekerink sınıfta kaldı. Ezeli rakibine pozisyon bile vermeyen Fenerbahçe, Kadıköy'deki yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı.
Nitekim Fenerbahçe, Riekerink'in bu acemiliğinden yararlanmayı bildi. Sarı-lacivertli ekip, üstün oynadığı ilk yarının son dakikasında van Persie'nin 90'a gönderdiği klas golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda G.Saray toparlanmaya çalışsa da gol yollarında çok etkisiz kaldı. 78'de Serdar Aziz ceza alanında topu kaptırdığı Josef de Souza'yı düşürdü, Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan van Persie skoru 2-0 olarak ilan etti.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
- ''Taraftarlar umarım gelmeye devam eder''
Toplam 10
Yorum
kanaryadan kartala Siz gülmeye devam edin bakalim ama 2 hafta sonra sira sizde bunuda sakin unutmayin .eee dile kolay sizde 11 senedir kücük emrah gibi boynu bükükleri oynuyorsunuz 2 hafta sonra 12 sene olacak ALLAHIN IZNIYLE ;-) yani simdilik devam gülün KABUSLU O GECEYI YASAMADAN ÖNCE KARA KARGALAR:-)))
- İşte coşturan o konuşma!
Toplam 15
Yorum
Robin van persie Kazanamadı. :) hayal kurmak iyidir güzeldir ama sadece hayaldir
- İşte maçın yıldızının açıklaması
Toplam 21
Yorum
nıko arkadaş fenerbahçe galatasarayı yenıyor derbının kralı gs ve fenerdır beşiktaşlılarda bı havalar bı havalr kendılerını uzayda goruyorlar sizde geleceksınız kadıkoye o atmosfere
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