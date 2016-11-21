Penaltı itirazı!

36. dakikada Tolga Ciğerci'nin şutunda top Martin Skrtel'in koluna çarptı. Sarı-kırmızılı futbolcular penaltı istediler. Ancak Cüneyt Çakır, Skrtel'in kolunun vücuduna yapışık olduğunu göstererek 'devam' dedi. 63'te ise Sabri ceza alanı önünde topu eliyle aldı. Cüneyt Çakır pozisyonu göremediği için oyunu devam ettirdi. Volkan Şen'in itirazları sonuç vermedi.