 Penaltı itirazı! – Fotomaç – 21 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Kasım 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Penaltı itirazı!

    Penaltı itirazı!

    Dev derbide Galatasaray da bir pozisyonda penaltı bekledi.

    36. dakikada Tolga Ciğerci'nin şutunda top Martin Skrtel'in koluna çarptı. Sarı-kırmızılı futbolcular penaltı istediler. Ancak Cüneyt Çakır, Skrtel'in kolunun vücuduna yapışık olduğunu göstererek 'devam' dedi. 63'te ise Sabri ceza alanı önünde topu eliyle aldı. Cüneyt Çakır pozisyonu göremediği için oyunu devam ettirdi. Volkan Şen'in itirazları sonuç vermedi.

    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:56
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Penaltı itirazı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.