 Mancini taktiği! – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Mancini taktiği!

    Mancini taktiği!
    'nin 'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ikinci yarısında teknik direktör oyuncularına kağıda yazdığı mesajla taktik verdi. Bu taktiği Galatasaray'ın eski hocası Mancini de uygulamış ve bu durum Fenerbahçeli oyuncular tarafından o dönem espri konusu olmuştu.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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