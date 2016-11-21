İşte üzerinde yazan ifadeler

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray'ı sahasında 2-0 mağlup etti.
Ezeli rakibi Galatasaray'a karşı Kadıköy'de yenilmezlik serisini 18 yıla çıkaran Fenerbahçe'den beklenen haber geldi. Sar-lacivertlilerde bir klasik haline gelen derbi tişörtü, maçtan hemen sonra duyuruldu. 'Hello KITTY' temalı tişörtte 'Aslan kedigillerdendir' ifadesi dikkat çekti.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada: "Sonucu belli derbiye özel 'HELLO KITTY!' tişört ön satışta: 'Aslan, kedigillerdendir' ifadeleri kullanıldı.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 14:22
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Toplam 9
Yorum
Hazar Ceyhun Lens'i Beşiktaş'a versinler, Kerim'i alsınlar.
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Toplam 28
Yorum
Melo Bu takima derhal temizlik sart dejong podolski selcuk sneider sabri hakan gibi ihtiyarlardan kurtulup sistemli bir hoca lazim bu nedirya herhafta kulubede kavga bu haftada selcuk bey sizide gordul trabzon basaksehir macinda oynadinda neyaptin kadro disi birakin devre arasida yollayin sunlari
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Toplam 5
Yorum
yy yine firavununan gümüsdag peskes cekmis dijitürke
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