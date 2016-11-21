 İşte üzerinde yazan ifadeler – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    İşte üzerinde yazan ifadeler

    İşte üzerinde yazan ifadeler

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray'ı sahasında 2-0 mağlup etti.

    Ezeli rakibi Galatasaray'a karşı Kadıköy'de yenilmezlik serisini 18 yıla çıkaran Fenerbahçe'den beklenen haber geldi. Sar-lacivertlilerde bir klasik haline gelen derbi tişörtü, maçtan hemen sonra duyuruldu. 'Hello KITTY' temalı tişörtte 'Aslan kedigillerdendir' ifadesi dikkat çekti.

    Fenerbahçe'den yapılan açıklamada: "Sonucu belli derbiye özel 'HELLO KITTY!' tişört ön satışta: 'Aslan, kedigillerdendir' ifadeleri kullanıldı.

    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:22
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