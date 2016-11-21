Fenerbahçe'nin golcüsü Van Persie, derbi maçta hayallerinin gerçek olduğunu söyledi.

Galatasaray'a gol atınca, gerçek Fenerbahçeli olacağını bildiğini dile getiren Hollandalı, "En büyük hayallerimden biri, bu derbide gol atmak ve kazanmaktı. Hayallerim gerçek oldu. Takım halinde iyi mücadele ettik. Stadımızı dolduran taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.