 ‘Hayallerim gerçek oldu’ – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    ‘Hayallerim gerçek oldu’

    ‘Hayallerim gerçek oldu’

    Fenerbahçe'nin golcüsü , derbi maçta hayallerinin gerçek olduğunu söyledi.

    Galatasaray'a gol atınca, gerçek Fenerbahçeli olacağını bildiğini dile getiren Hollandalı, "En büyük hayallerimden biri, bu derbide gol atmak ve kazanmaktı. Hayallerim gerçek oldu. Takım halinde iyi mücadele ettik. Stadımızı dolduran taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:56
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