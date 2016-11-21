 Harika zafer – Fotomaç – 21 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Kasım 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Harika zafer

    Harika zafer

    Hollandalı teknik adam, “Ligde doğru yere gelmemiz açısından oldukça kritik bir karşılaşmaydı. Galatasaray sadece yarım pozisyona girdi” dedi.

    Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Advocaat, hak edilmiş bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Hollandalı teknik adam, sezon başında ilk 3 maçta sadece 1 puan aldıklarını hatırlatarak, "Bu yüzden her maç büyük önem taşıyordu. Derbide ya 5 puan geriye düşecektik ya da 1 puan öne geçecektik ve geçtik. Ligde doğru yere gelmemiz açısından önemli bir karşılaşmaydı.Başakşehir ve Beşiktaş'ı yakalayana kadar bu şekilde devam etmeliyiz" dedi. Hollandalı hoca, "Taraftarımız harikaydı. 'nin kalitesini biliyoruz. De Souza'nın oyunundan keyif aldım. sadece yarım pozisyona girdi, başka hatırlamayorum. G.Saray'a karşı böyle oynamamız sevindirici" diye konmuştu.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Harika zafer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.