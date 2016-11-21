 Hagi’den iyiydim! – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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HEPSİ
    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    ’den iyiydim!

    Hagi’den iyiydim!
    'nin unutulmaz yıldızı Jay Jay Okocha, derbiyi yorumlarken, "Ben Hagi'den daha iyiydim. 5 senede 3 derbi golü attı. Ben iki sene kaldım 5 maçta 4 gol attım. Eğer daha çok kalsaydım yapabileceklerimi düşünün" dedi. Okocha F.Bahçe'yi unutamadığını söyledi.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:56
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