 Galatasaray’a karşılama yok – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Galatasaray’a karşılama yok

    Galatasaray’a karşılama yok
    Galatasaray Başkanı ve yöneticiler özel bir minibüsle derbi için Şükrü Saracoğlu Stadı'na geldi. Sarı-kırmızılı kafileyi, statta Fenerbahçe Kulübü'nden hiçbir yönetici ve temsilci karşılamadı. Başkan Özbek ve idareciler kendileri protokol tribününe geçiş yapıp karşılaşmayı takip ederken bu durumdan oldukça rahatsız oldukları ifade edildi.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:55
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