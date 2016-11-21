Fenerium'da derbi bereketi
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün lisanslı ürünlerinin satıldığı Fenerium mağazaları, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin olduğu hafta sonunda 3 milyon 200 bin TL'lik satış yaptı.
Şirket açıklamasına göre, Fenerium, derbinin kazananlarından biri oldu. Planlarını ve hazırlıklarını Fenerbahçe'nin ezeli rekabetteki üstünlüğünü 18 yıla çıkaracağına kesin gözüyle bakarak yapan Fenerium, maçın hemen ardından Hello Kitty göndermeli tişörtleri Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki iki mağazasından ve "www.fenerium.com.tr" üzerinden online satışa sundu.
Pazar gecesi derbinin bitiminde saat 22.00'de duyurusu yapılan Hello Kitty tişörtleri ilk 12 saat içinde 5 bin satış yaptı. Dünkü derbinin hatırası olarak üretilen ve 39,95 TL'den satışa sunulan Hello Kitty tişörtleri, Fenerbahçe'nin derbi galibiyetine damga vurmuş oldu.
Öte yandan, hafta sonunda Merkez Fenerium mağazaları rekor satış ve ciro yaptı. Türkiye genelinde Cumartesi ve Pazar günü Hello Kitty tişörtü dahil Fenerium mağazalarında toplam 30 bin parça ürün satılırken, Fenerium'un kasasına bu iki günde 3 milyon 200 bin TL girdi.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 18:13
- Fırtına'dan hüzünlü veda!
Toplam 6
Yorum
Ercan Trabzonspor şahane oynuyormu Hayır. Trabzonspor maçına çıkan hakemler çok gergin ler ve nedense aleyhe çok rahat karar verebiliyorlar. Düşsün bu takım federasyonun hakemlerin sinsiligiyle. Nedoya penaltı yapıldı ama görülmüyor yazık düşsün. 3 büyükler ve taraftarı olmayan Başakşehir şampiyon olsun. Borctan hertaraflari batmış galatasaray haricinde a rupaya damga vuran varmi Hayır. Ama bunların usakligini kim yapıyorsa güzel yapıyor pohpohlamaya devam. Hakemler Trabzonspor maçına çıkmasın yeter dışarıdan gelsin
- Başakşehir son nefeste
Toplam 2
Yorum
Basaksehirli :D :) :D :D xd xde
- Konyaspor'da hazırlıklar başladı
Toplam 2
Yorum
Berkay İnşallah yenersin veya en kötü berabere kalırsın.Başarılar Konyaspor O :)
Fenerium'da derbi bereketi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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