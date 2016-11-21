 Fener’de 3 isimden derbi siftahı – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Fener’de 3 isimden derbi siftahı

    Fener’de 3 isimden derbi siftahı

    Fenerbahçe'de bu sezon transfer edilen Martin Skrtel, Roman Neustadter ve Aatif Chahechouhe, Türkiye'deki ilk derbi heyecanlarını Galatasaray karşısında yaşadılar.

    Skrtel ve Roman ilk 11'de sahaya çıkarken, Aatif 85'te Van Persie'nin yerine oyuna girdi ve derbi siftahını yaptı. Bir başka yeni transfer İsmail Köybaşı ise kulübeden çıkamadı.

    TOPAL VE LENS YALNIZ BIRAKTI
    Fenerbahçe'de takımın önemli isimleri Mehmet Topal sarı kart cezası, Jeremain Lens ise sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemedi. Lens sosyal medya hesabından takımına başarı dilerken, Mehmet Topal da tesislerden arkadaşlarını stada uğurladı. Teknik direktör Advocaat, son maçların başarılı ismi Aatif'ı da yedek soyundurdu.

    ADVOCAAT'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
    Dick Advocaat, derbide son Akhisar maçında sahaya sürdüğü 11'e göre üç değişikliğe gitti. Hollandalı hoca, Galatasaray karşısında maça Neustadter, Moussa Sow ve Alper Potuk ile başladı. Neustadter, Josef'le birlikte orta sahada yer alırken, Sow ve Alper Potuk hücum hattında görev yaptılar.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:01
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