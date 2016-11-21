Fener’de 3 isimden derbi siftahı
Fenerbahçe'de bu sezon transfer edilen Martin Skrtel, Roman Neustadter ve Aatif Chahechouhe, Türkiye'deki ilk derbi heyecanlarını Galatasaray karşısında yaşadılar.
TOPAL VE LENS YALNIZ BIRAKTI
Fenerbahçe'de takımın önemli isimleri Mehmet Topal sarı kart cezası, Jeremain Lens ise sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemedi. Lens sosyal medya hesabından takımına başarı dilerken, Mehmet Topal da tesislerden arkadaşlarını stada uğurladı. Teknik direktör Advocaat, son maçların başarılı ismi Aatif'ı da yedek soyundurdu.
ADVOCAAT'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
Dick Advocaat, derbide son Akhisar maçında sahaya sürdüğü 11'e göre üç değişikliğe gitti. Hollandalı hoca, Galatasaray karşısında maça Neustadter, Moussa Sow ve Alper Potuk ile başladı. Neustadter, Josef'le birlikte orta sahada yer alırken, Sow ve Alper Potuk hücum hattında görev yaptılar.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:01
- ''Taraftarlar umarım gelmeye devam eder''
Toplam 10
Yorum
kanaryadan kartala Siz gülmeye devam edin bakalim ama 2 hafta sonra sira sizde bunuda sakin unutmayin .eee dile kolay sizde 11 senedir kücük emrah gibi boynu bükükleri oynuyorsunuz 2 hafta sonra 12 sene olacak ALLAHIN IZNIYLE ;-) yani simdilik devam gülün KABUSLU O GECEYI YASAMADAN ÖNCE KARA KARGALAR:-)))
- İşte coşturan o konuşma!
Toplam 15
Yorum
Robin van persie Kazanamadı. :) hayal kurmak iyidir güzeldir ama sadece hayaldir
- İşte maçın yıldızının açıklaması
Toplam 21
Yorum
nıko arkadaş fenerbahçe galatasarayı yenıyor derbının kralı gs ve fenerdır beşiktaşlılarda bı havalar bı havalr kendılerını uzayda goruyorlar sizde geleceksınız kadıkoye o atmosfere
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