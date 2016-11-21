Fenerbahçe'den derbi tişörtü
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray'ı sahasında 2-0 mağlup etti.
Ezeli rakibi Galatasaray'a karşı Kadıköy'de yenilmezlik serisini 18 yıla çıkaran Fenerbahçe'den beklenen haber geldi. Sar-lacivertlilerde bir klasik haline gelen derbi tişörtü, maçtan hemen sonra duyuruldu. 'Hello KITTY' temalı tişörtte 'Aslan kedigillerdendir' ifadesi dikkat çekti.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada: "Sonucu belli derbiye özel 'HELLO KITTY!' tişört ön satışta: 'Aslan, kedigillerdendir' ifadeleri kullanıldı.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:49
- ''Taraftarlar umarım gelmeye devam eder''
Toplam 10
Yorum
kanaryadan kartala Siz gülmeye devam edin bakalim ama 2 hafta sonra sira sizde bunuda sakin unutmayin .eee dile kolay sizde 11 senedir kücük emrah gibi boynu bükükleri oynuyorsunuz 2 hafta sonra 12 sene olacak ALLAHIN IZNIYLE ;-) yani simdilik devam gülün KABUSLU O GECEYI YASAMADAN ÖNCE KARA KARGALAR:-)))
- İşte coşturan o konuşma!
Toplam 15
Yorum
Robin van persie Kazanamadı. :) hayal kurmak iyidir güzeldir ama sadece hayaldir
- İşte maçın yıldızının açıklaması
Toplam 21
Yorum
nıko arkadaş fenerbahçe galatasarayı yenıyor derbının kralı gs ve fenerdır beşiktaşlılarda bı havalar bı havalr kendılerını uzayda goruyorlar sizde geleceksınız kadıkoye o atmosfere
Fenerbahçe'den derbi tişörtü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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