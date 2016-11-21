 Dile kolay 18 yıl – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Dile kolay 18 yıl

    Dile kolay 18 yıl

    Sarı-lacivertliler dev derbide yine bir klasiğe imza attı. Sahasında ’a en son 22 Aralık 1999’da kaybeden Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 18 maça yükseltti.

    , 'ı 2-0 yenerek hem şampiyonluk yarışında önemli bir 3 puan aldı hem de Kadıköy'de ezeli rakibine karşı ezici üstünlüğünü sürdürdü. F.Bahçe, ligde evinde sarı-kırmızılılara son 18 maçta galibiyet sevinci yaşatmadı. Cimbom en son 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla kazanırken, Kanarya'nın 'deki serisi 18 yıla yükseldi. Ayrıca F.Bahçe Kadıköy'de G.Saray'la birlikte Beşiktaş ve Trabzon'a da ligde 37 maçtır kaybetmiyor.

    BRUMA 3 YAŞINDAYDI!
    F.Bahçeli taraftarlar da sosyal medyada G.Saray'ın son kez güldüğü günlerde Türkiye ve dünyada yaşananları paylaşıp mizah yaptılar. İşte Aralık 1999'da yaşananlar:

    -Merhum Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı, merhum Bülent Ecevit Başbakan'dı.
    -G.Saray'da Faruk Süren, Beşiktaş'ta merhum Süleyman Seba başkandı.
    -Google, Twitter, Facebook, Instagram yoktu.
    -Emre Belözoğlu o maçta G.Saray forması giyiyordu.
    -F.Bahçe'de o tarihte başkan olan Aziz Yıldırım bugün de başkan.
    -İbrahim Üzülmez'in Beşiktaş kariyeri henüz başlamamıştı.
    -Bruma daha üç yaşındaydı.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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