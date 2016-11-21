Dile kolay 18 yıl
Sarı-lacivertliler dev derbide yine bir klasiğe imza attı. Sahasında G.Saray’a en son 22 Aralık 1999’da kaybeden Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 18 maça yükseltti.
BRUMA 3 YAŞINDAYDI!
F.Bahçeli taraftarlar da sosyal medyada G.Saray'ın son kez güldüğü günlerde Türkiye ve dünyada yaşananları paylaşıp mizah yaptılar. İşte Aralık 1999'da yaşananlar:
-Merhum Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı, merhum Bülent Ecevit Başbakan'dı.
-G.Saray'da Faruk Süren, Beşiktaş'ta merhum Süleyman Seba başkandı.
-Google, Twitter, Facebook, Instagram yoktu.
-Emre Belözoğlu o maçta G.Saray forması giyiyordu.
-F.Bahçe'de o tarihte başkan olan Aziz Yıldırım bugün de başkan.
-İbrahim Üzülmez'in Beşiktaş kariyeri henüz başlamamıştı.
-Bruma daha üç yaşındaydı.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:59
- ''Taraftarlar umarım gelmeye devam eder''
Toplam 10
Yorum
kanaryadan kartala Siz gülmeye devam edin bakalim ama 2 hafta sonra sira sizde bunuda sakin unutmayin .eee dile kolay sizde 11 senedir kücük emrah gibi boynu bükükleri oynuyorsunuz 2 hafta sonra 12 sene olacak ALLAHIN IZNIYLE ;-) yani simdilik devam gülün KABUSLU O GECEYI YASAMADAN ÖNCE KARA KARGALAR:-)))
- İşte coşturan o konuşma!
Toplam 15
Yorum
Robin van persie Kazanamadı. :) hayal kurmak iyidir güzeldir ama sadece hayaldir
- İşte maçın yıldızının açıklaması
Toplam 21
Yorum
nıko arkadaş fenerbahçe galatasarayı yenıyor derbının kralı gs ve fenerdır beşiktaşlılarda bı havalar bı havalr kendılerını uzayda goruyorlar sizde geleceksınız kadıkoye o atmosfere
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