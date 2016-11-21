Derbide gol atan 11. yabancı

Robin van Persie, 2003'ten bu yana Galatasaray ağlarını havalandıran 11. yabancı oyuncu oldu.

Sarı-kırmızılılar'a 9 gol atan Alex de Souza, bu süreçte forma giyen 15 oyuncu arasındaki en golcü isim olarak öne çıktı. Alex'i 3 golle Nobre, 2'şer golle Webo, Deivid, Kuyt ve Persie takip ediyor. Güiza, Anelka, Hooijdonk, Kezman, Sow ise 1'er gol attı.