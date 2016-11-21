 Derbide gol atan 11. yabancı – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Derbide gol atan 11. yabancı

    Derbide gol atan 11. yabancı

    , 2003'ten bu yana Galatasaray ağlarını havalandıran 11. yabancı oyuncu oldu.

    Sarı-kırmızılılar'a 9 gol atan Alex de Souza, bu süreçte forma giyen 15 oyuncu arasındaki en golcü isim olarak öne çıktı. Alex'i 3 golle Nobre, 2'şer golle Webo, Deivid, Kuyt ve Persie takip ediyor. Güiza, Anelka, Hooijdonk, Kezman, Sow ise 1'er gol attı.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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