 Derbi primi belli oldu – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Derbi primi belli oldu

    Derbi primi belli oldu

    Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste 3 maçını kazanınca yönetim geleneği bozarak derbi maça prim verme kararı almıştı.

    Başkan , geçtiğimiz çarşamba günü futbolcularla yediği yemekte primi 500 bin euro (yaklaşık 1 milyon 700 bin TL) olarak belirlemişti. Sarı-lacivertli futbolcular bu galibiyetle hem puan cetvelinde ezeli rakibinin üzerine çıktı hem de ceplerini doldurdu.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:55
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