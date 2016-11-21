 Bugün bayram günü – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Bugün bayram günü

    Bugün bayram günü
    'nin efsane oyuncularından Alex de Souza derbi öncesi instagram hesabından mesaj yolladı. Alex, "Bugün Kadıköy'de bayram günü. F.Bahçe taraftarı yine 'ü doldurur ve bu sevinci yaşarlar" dedi. Alex, Fenerbahçe'ye derbide başarılar da diledi.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:55
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