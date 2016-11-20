 Zorya mağlup: 1-2 – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    mağlup: 1-2

    Zorya mağlup: 1-2
    'nin 'nde perşembe günü İstanbul'da karşı karşıya geleceği rakibi Zorya Ukrayna Ligi'nde Oleksandria'ya 2-1 mağlup oldu. İki takımın da 10 kişi tamamladığı maçta ev sahibinin tek sayısını Ivan Petryak attı.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:54
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