 Yıldırım: Göster gücünü Van Persie – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Yıldırım: Göster gücünü

    Yıldırım: Göster gücünü Van Persie
    Başkanı Samandıra'da futbolcularla bir görüşme yaparak kendilerine güvendiğini söyledi. Önce Volkan ardından Hollandalı yıldız ile görüşen Yıldırım, "Biz seni böyle büyük maçlar için transfer ettik. Yarın herkese nasıl büyük bir futbolcu olduğunu göster" dedi. Başkan daha sonra tüm futbolcuları toplayıp, "Hepinize güveniyorum" diye konuştu.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:53
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