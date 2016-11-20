 Volkan Şen inanılmaz bir gol kaçırdı – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Volkan Şen inanılmaz bir gol kaçırdı

    Volkan Şen inanılmaz bir gol kaçırdı

    Volkan Şen inanılmaz bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

    Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

    Kadıköy'de oynanan maça hızlı başlayan Fenerbahçe ilk dakikalardan itimbaren rakip kalede etkili olmaya başladı. Mücadelenin 6. dakikasında ise Volkan Şen inanılmaz bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sow'un sağ kanattan yaptığı ortada Volkan Şen altıpasın hemen önünde topla buluştu, sarı-lacivertli oyuncu şut çekmekte gecikince Hakan Balta kayarak müdahalede bulundu ve topu dışarıya gönderdi.

    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:17
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