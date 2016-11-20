 ''Taraftarlar umarım gelmeye devam eder'' – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    ''Taraftarlar umarım gelmeye devam eder''

    ''Taraftarlar umarım gelmeye devam eder''

    'in 11. haftasında ezeli rakibini Kadıköy'de 2-0'lık skorla geçen 'nin hocası maç sonu açıklamalarda bulundu.

    Advocat şu şekilde konuştu: Önemli bir maçtı kazanmak zorundaydık. Çok iyi iş çıkardık. Pozisyon üretmeyi başardık.

    Derbi atmosferi ile ilgili gelen soruya Hollandalı hoca şu şekilde yanıt verdi: Harika bir atmosfer vardı. Taraftar harikaydı. Oyuncularımızda kendilerine ihtiyacımız olduğunu gösterdi. Taraftar için mücadele ettiler. Taraftarlara ihtiyacımız var umarım gelmeye devam ederler.

    Advocaat, Lens ve Topal ile ilgili gelen soruya ise; ''2 3 aydır bu grupla beraber çalışıyoruz. Ne istedğimizi oyuncular biliyor. Lens ve Mehmet Topal'ın yerine başka 2 oyuncumuz oynadı iyi iş çıkardılar. 15 oyuncuyla maç kazanamazsınız 22 oyuncumuz var. '' şeklinde yanıt verdi.

    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:58
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