''Taraftarlar umarım gelmeye devam eder''
Süper Lig'in 11. haftasında ezeli rakibini Kadıköy'de 2-0'lık skorla geçen Fenerbahçe'nin hocası Dick Advocaat maç sonu açıklamalarda bulundu.
Advocat şu şekilde konuştu: Önemli bir maçtı kazanmak zorundaydık. Çok iyi iş çıkardık. Pozisyon üretmeyi başardık.
Derbi atmosferi ile ilgili gelen soruya Hollandalı hoca şu şekilde yanıt verdi: Harika bir atmosfer vardı. Taraftar harikaydı. Oyuncularımızda kendilerine ihtiyacımız olduğunu gösterdi. Taraftar için mücadele ettiler. Taraftarlara ihtiyacımız var umarım gelmeye devam ederler.
Advocaat, Lens ve Topal ile ilgili gelen soruya ise; ''2 3 aydır bu grupla beraber çalışıyoruz. Ne istedğimizi oyuncular biliyor. Lens ve Mehmet Topal'ın yerine başka 2 oyuncumuz oynadı iyi iş çıkardılar. 15 oyuncuyla maç kazanamazsınız 22 oyuncumuz var. '' şeklinde yanıt verdi.
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:58
- "Bu sonucu hak ettik"
Toplam 5
Yorum
Mehmet Faruk İpekçi Helal olsun Galatasaray a Riekerink e iyi yolculuklar
- Derbinin tartışmalı pozisyonu
Toplam 10
Yorum
Yasar Bu pozisyon fb lehine olsa Çakır kesin verirdi
- "Bu sonucu hak ettik"
Toplam 5
Yorum
GS yok ya riko iyi bir hocadir,bir iki sene daha denesin,sonra gs kendine gelir
''Taraftarlar umarım gelmeye devam eder'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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