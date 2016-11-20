 Tam destek – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Tam destek

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    Sarı-lacivertli ekibin çalışmasını saha kenarından takip eden taraftarlar, oyunculara baklava ikram etti, teknik direktör ’a çiçek verdi, galibiyet istedi.

    Sarı-lacivertli ekibin 'la oynayacağı derbi maç öncesi taraftarlarından tam destek geldi. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick yönetiminde dün akşam derbinin son antrenmanını yapan sarı-lacivertli takıma, taraftarlar meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu. Fenerbahçeli taraftarlar, antrenman sonrası da futbolculara baklava ikram etti. Taraftarlar teknik direktör Advocaat'a ise çiçek hediye etti. Çalışmayı başkan da yakından takip etti.

    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:59
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