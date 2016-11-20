 ‘Manchester maçındaki gibi olsun’ – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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HEPSİ
    20 Kasım 2016, Pazar
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    ‘Manchester maçındaki gibi olsun’

    ‘Manchester maçındaki gibi olsun’
    Son haftaların grafiği yükselen ismi , taraftar desteğiyle 'ı mağlup edeceklerini belirtti. Faslı yıldız "Zor bir maç. 'deki ilk derbim olacak. Bu maçı kazanarak lig yarışında olduğumuzu hissettirmeliyiz. Taraftarımız maçında bize çok yardımcı oldu. Derbide de taraftar güçlü şekilde bizi destekleyecektir.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:03
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