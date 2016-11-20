Maçın hemen ardından söyledi
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, 2-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda 'Beraberliklere sevinen bir takım' dedi ve şöyle konuştu:
"Biz buna alıştık, galatasaray alışması lazım. Abileri ablaları olsun herkes birşey söyledi maçla alakalı. Biz birşey söylemedik. Maziye bakıldığında görülüyor zaten. Beraberliğe sevinen bir takımın böyle demeçler vermemesi lazım. Volkan pozisoynları daha iyi değerlendirebilseydi maç daha iyiye gidebilirdi. İyi bir maç oldu, taraftar sevinsin. Bütün Fenerbahçeliler bu gecenin tadını çıkarsın.
Fiziğim el verdiğim sürece, Fenerbahçe'ye yararlı olduğum sürece burada kalmak istiyorum. Ben boş kağıdı imza atarım. Ben olduğum sürece bu gelenek devam edecek."
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:03
- "Bu sonucu hak ettik"
Toplam 5
Yorum
Mehmet Faruk İpekçi Helal olsun Galatasaray a Riekerink e iyi yolculuklar
- Derbinin tartışmalı pozisyonu
Toplam 10
Yorum
Yasar Bu pozisyon fb lehine olsa Çakır kesin verirdi
- "Bu sonucu hak ettik"
Toplam 5
Yorum
GS yok ya riko iyi bir hocadir,bir iki sene daha denesin,sonra gs kendine gelir
Maçın hemen ardından söyledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.