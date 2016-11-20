 Maçın hemen ardından söyledi – Fotomaç – 20 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Maçın hemen ardından söyledi

    Maçın hemen ardından söyledi

    Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, 2-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda 'Beraberliklere sevinen bir takım' dedi ve şöyle konuştu:

    "Biz buna alıştık, galatasaray alışması lazım. Abileri ablaları olsun herkes birşey söyledi maçla alakalı. Biz birşey söylemedik. Maziye bakıldığında görülüyor zaten. Beraberliğe sevinen bir takımın böyle demeçler vermemesi lazım. Volkan pozisoynları daha iyi değerlendirebilseydi maç daha iyiye gidebilirdi. İyi bir maç oldu, taraftar sevinsin. Bütün Fenerbahçeliler bu gecenin tadını çıkarsın.

    Fiziğim el verdiğim sürece, Fenerbahçe'ye yararlı olduğum sürece burada kalmak istiyorum. Ben boş kağıdı imza atarım. Ben olduğum sürece bu gelenek devam edecek."

    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:03
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Maçın hemen ardından söyledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.