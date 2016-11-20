Maçın hemen ardından söyledi

"Biz buna alıştık, galatasaray alışması lazım. Abileri ablaları olsun herkes birşey söyledi maçla alakalı. Biz birşey söylemedik. Maziye bakıldığında görülüyor zaten. Beraberliğe sevinen bir takımın böyle demeçler vermemesi lazım. Volkan pozisoynları daha iyi değerlendirebilseydi maç daha iyiye gidebilirdi. İyi bir maç oldu, taraftar sevinsin. Bütün Fenerbahçeliler bu gecenin tadını çıkarsın.

Fiziğim el verdiğim sürece, Fenerbahçe'ye yararlı olduğum sürece burada kalmak istiyorum. Ben boş kağıdı imza atarım. Ben olduğum sürece bu gelenek devam edecek."