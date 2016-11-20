 Lens Topal yok – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Topal yok

    Lens Topal yok

    Kanarya'da bugünkü derbisi öncesi üç önemli eksik bulunuyor.

    , 'nda yaşadığı sakatlık sonrası derbiye yetişmedi. Geride kalan 10 haftada Lens'in oynamadığı 4 maçta sarı-lacivertliler, 1 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. Kanarya'da bir diğer eksik de . 'Örümcek' lakaplı futbolcu, sarı kart cezası nedeniyle Cimbom'a karşı yok. Sakat olan de oynamayacak.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:01
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