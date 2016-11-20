Kadıköy'de Yenikapı ruhu
Dev derbi öncesi Kadıköy'de Yenikapı ruhu yaşandı, iki takım sahaya ortak pankartla çıktı.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını şekillendirecek dev derbi öncesi birlik beraberlik görüntüleri yaşandı. Fenerbahçeli taraftarlar, FETÖ aleyhinde tezahüratlar yaparken iki takım sahaya "15 Temmuz'u unutmayacağız" pankartıylar çıktı.
Taraftarlar ayrıca ezeli rakipleri Galatasaray aleyhine de tezahürat yaparken, "Cemaat Fener'le başa çıkamaz" şeklinde tezahürat yaptılar.
Kadıköy'de Yenikapı ruhu yaşandı Fenerbahçeli ve Galatasaraylı futbolcular sahaya "15 Temmuz'u unutmayacağız" pankartıyla birlikte çıktı. pic.twitter.com/DlTRx5AIHL— Fotomaç (@fotomac) 20 Kasım 2016
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:27
- Muslera Avcısı!
Toplam 5
Yorum
Huseyın Sneijder_W isimli arkadaş Buradamı Fenerbahçe haberlerinin altına yorum yapan kaçan kaçana şeklinde laf söyleyen arkadaş bu haberi okusun
- Muslera Avcısı!
Toplam 5
Yorum
keita rvp adam oldu oynayacağınız topun
- Muslera Avcısı!
Toplam 5
Yorum
EnBüyükFener oooooooooooooooooooooooo robin van peeeeeeeersiiiieeeee!!!!!!
Kadıköy'de Yenikapı ruhu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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