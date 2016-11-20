 Kadıköy'de Yenikapı ruhu – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Kadıköy'de Yenikapı ruhu

    Kadıköy'de Yenikapı ruhu

    Dev derbi öncesi Kadıköy'de Yenikapı ruhu yaşandı, iki takım sahaya ortak pankartla çıktı.

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışını şekillendirecek dev derbi öncesi birlik beraberlik görüntüleri yaşandı. Fenerbahçeli taraftarlar, FETÖ aleyhinde tezahüratlar yaparken iki takım sahaya "" pankartıylar çıktı.

    Taraftarlar ayrıca ezeli rakipleri Galatasaray aleyhine de tezahürat yaparken, "Cemaat Fener'le başa çıkamaz" şeklinde tezahürat yaptılar.

    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:27
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