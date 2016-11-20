 Kadıköy’de şölen – Fotomaç – 20 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kadıköy’de şölen

    Kadıköy’de şölen
    Bugün Türkiye nefesini tutacak, saat 20.00'den itibaren - derbisine kilitlenecek. Yönetim her koltuğa sarı-lacivert bayrak bırakacak. Taraftarlar 50 bin bayrakla büyük bir görsel şov sunacak. Tribünlerde ayrıca 6-0 ve 17 yıllık yenilmezlik serisine atfen pankartlar, koreografiler hazırlandı.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kadıköy’de şölen haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.