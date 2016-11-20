 ‘İyi ki siz vardınız Cumhurbaşkanım’ – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    ‘İyi ki siz vardınız Cumhurbaşkanım’

    ‘İyi ki siz vardınız Cumhurbaşkanım’

    Başkanı : “Ben Sayın Cumhurbaşkanına dedim ki ‘İyi ki bu olaylar sizin gibi dirayetli lider döneminde oldu. Yoksa Türkiye karanlığa giderdi”

    Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım, 1 Milyon Üye etkinliğinde konuştu. Yıldırım, Türkiye'nin zorlu dönemlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde aştığını söyledi. İşte Başkanı 'ın o sözleri: "2006'da Denizli, 2009'da Trabzon maçında yaşadıklarımız tesadüf değil. Hepsi hazırlanmış planın parçalarıydı. 2009'da şampiyon olsak bu davalar o zaman başlayacaktı. Savcılar bizim davayı da Balyoz, Ergenekon gibi 2-3 ayda biter sandı. Bilselerdi yapmazlardı zaten. Ama iyi ki yaptılar. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na şunları ifade ettim. 'İyi ki bu olaylar sizin gibi dirayetli bir liderin zamanında oldu. Başka zaman olsa Türkiye Cumhuriyeti karanlığa giderdi' Aynı şekilde Fenerbahçeliler de 3 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'nin karanlığa gitmesini engellemiştir"
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:11
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