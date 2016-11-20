 İşte maçın yıldızının açıklaması – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    İşte maçın yıldızının açıklaması

    İşte maçın yıldızının açıklaması

    Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, iki gol attığı maçın ardından yaptığı açıklamada "Daha önce de büyük derbi maçları oynadım ama böyle bir atmosfer görmedim" dedi ve şöyle konuştu:

    "Gerçekten harika hissediyorum kendimi. En büyük rüyalarımdan biriydi bu derbide gol atmak. Daha önce de büyük derbi maçları oynadım, böyle bir atmosfer görmedim. Galibiyet bizim için çok güzel oldu.

    25 milyonun üzerinde Fenerbahçe taraftarının izlediğini biliyordum. Harika bir takıma ve taraftara sahibiz. Dünyanın her yerinden Fenerbahçelileri mutlu etmekten mutluyum. Çünkü Galatasaray'ı yenmenin ne demek olduğunu biliyorum"

    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:38
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