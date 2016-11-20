İşte maçın yıldızının açıklaması

"Gerçekten harika hissediyorum kendimi. En büyük rüyalarımdan biriydi bu derbide gol atmak. Daha önce de büyük derbi maçları oynadım, böyle bir atmosfer görmedim. Galibiyet bizim için çok güzel oldu.

25 milyonun üzerinde Fenerbahçe taraftarının izlediğini biliyordum. Harika bir takıma ve taraftara sahibiz. Dünyanın her yerinden Fenerbahçelileri mutlu etmekten mutluyum. Çünkü Galatasaray'ı yenmenin ne demek olduğunu biliyorum"