İşte maçın yıldızının açıklaması
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, iki gol attığı maçın ardından yaptığı açıklamada "Daha önce de büyük derbi maçları oynadım ama böyle bir atmosfer görmedim" dedi ve şöyle konuştu:
"Gerçekten harika hissediyorum kendimi. En büyük rüyalarımdan biriydi bu derbide gol atmak. Daha önce de büyük derbi maçları oynadım, böyle bir atmosfer görmedim. Galibiyet bizim için çok güzel oldu.
25 milyonun üzerinde Fenerbahçe taraftarının izlediğini biliyordum. Harika bir takıma ve taraftara sahibiz. Dünyanın her yerinden Fenerbahçelileri mutlu etmekten mutluyum. Çünkü Galatasaray'ı yenmenin ne demek olduğunu biliyorum"
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:38
- "Bu sonucu hak ettik"
Toplam 5
Yorum
Mehmet Faruk İpekçi Helal olsun Galatasaray a Riekerink e iyi yolculuklar
- Derbinin tartışmalı pozisyonu
Toplam 10
Yorum
Yasar Bu pozisyon fb lehine olsa Çakır kesin verirdi
- "Bu sonucu hak ettik"
Toplam 5
Yorum
GS yok ya riko iyi bir hocadir,bir iki sene daha denesin,sonra gs kendine gelir
İşte maçın yıldızının açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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