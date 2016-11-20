 İlk derbi heyecanları – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    İlk derbi heyecanları

    İlk derbi heyecanları
    'de sezon başı kadroya katılan Aatif, Wiel, İsmail Köybaşı, Skrtel, Neustadter forma giymeleri halinde ilk kez derbi atmosferini soluyacak. Sarı-lacivertlilerin bir başka transferi Lens ise bugün forma giyemeyecek. Galatasaray'da cephesinde de Eren Derdiyok, Josue, De Jong ve Tolga Ciğerci gibi isimler derbide ilk kez boy gösterecek.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:16
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